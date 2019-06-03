Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 червня – Володимир Зеленський скликав засідання РНБО на чолі з новопризначеним секретарем Олександром Данилюком та всіма членами Ради, але не запросив Генерального прокурора Юрія Луценка. В Росії повідомили, що родина Арсенія Яценюка отримала громадянство США, а його дружина є громадянкою Вануату.
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Джерело: 24 канал
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