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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой

      Вести.UA 98 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 октября – Юрий Луценко поехал в Лондон якобы учиться английскому. Хотя существует версия, что к "туманному Альбиону" Юрий прибыл с другой миссией. Вчера Валерия Гонтарева, которую преследуют неудачи, отпраздновала юбилей. "Квартал 95" тоже не остался в стороне от праздника и подготовил подарочек.

      Также в выпуске:

      Гладковский вышел под залог.

      Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 21 октября 2019:

       

      blog_ava
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      1925
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Валерия Гонтарева Юрий Луценко Вести.UA
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