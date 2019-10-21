Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 октября – Юрий Луценко поехал в Лондон якобы учиться английскому. Хотя существует версия, что к "туманному Альбиону" Юрий прибыл с другой миссией. Вчера Валерия Гонтарева, которую преследуют неудачи, отпраздновала юбилей. "Квартал 95" тоже не остался в стороне от праздника и подготовил подарочек.

Также в выпуске: Гладковский вышел под залог. Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 21 октября 2019: