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      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої

      241 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня – Юрій Луценко поїхав до Лондона нібито вчитися англійської. Хоча існує версія, що до "туманного Альбіону" Юрій прибув з іншою місією. Вчора Валерія Гонтарева, яку переслідують невдачі, відсвяткувала ювілей. "Квартал 95" теж не залишився осторонь свята та підготував подаруночок.

      Також у випуску:

      Гладковський вийшов під заставу.

      Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 21 жовтня 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Валерія Гонтарева Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко
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