Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня – Юрій Луценко поїхав до Лондона нібито вчитися англійської. Хоча існує версія, що до "туманного Альбіону" Юрій прибув з іншою місією. Вчора Валерія Гонтарева, яку переслідують невдачі, відсвяткувала ювілей. "Квартал 95" теж не залишився осторонь свята та підготував подаруночок.

Також у випуску: Гладковський вийшов під заставу. Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 21 жовтня 2019: