Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 августа – в образе героя "агента 007" праздновал свой день рождения военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Пока, как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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Сколько денег отдал Медведчук на "зомбоящик".
Смотрите видео "Вести.UA" за 12 августа 2019:
Источник: 24 канал
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