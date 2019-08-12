Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 августа – в образе героя "агента 007" праздновал свой день рождения военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Пока, как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Также в выпуске: Сколько денег отдал Медведчук на "зомбоящик". Смотрите видео "Вести.UA" за 12 августа 2019: