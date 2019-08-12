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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка

      Вєсті.UA 188 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 серпня – в образі героя "агента 007" святкував свій день народження військовий прокурор України Анатолій Матіос. Петра Порошенка викликали на допит в ДБР. Поки що, як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

      Також у випуску:

      Скільки грошей віддав Медведчук на "зомбоящик".

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Анатолій Матіос Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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