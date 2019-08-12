Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 серпня – в образі героя "агента 007" святкував свій день народження військовий прокурор України Анатолій Матіос. Петра Порошенка викликали на допит в ДБР. Поки що, як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

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Джерело: 24 канал