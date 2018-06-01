Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
В свежем выпуске "Вести.UA" с 01.06 – за организацию первой встречи с Трампом Порошенко заплатил минимум 400 тысяч долларов. Так утверждает BBC. У Трампа же Порошенко узнал, как можно провести успешные реформы. Больше всего на посту мэра Кличко прославился не управленческими решениями, а оговорками, которые быстро становятся мемами. А вот очередное высказывание Кличко, кстати, многое проясняет.
Также в выпуске:
Форрест Ляшко-Гамп.
Книжные советы от Порошенко.
Актерские способности СБУ и Бабченко.
Источник: 24 Канал
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