Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко

В свежем выпуске "Вести.UA" с 01.06 – за организацию первой встречи с Трампом Порошенко заплатил минимум 400 тысяч долларов. Так утверждает BBC. У Трампа же Порошенко узнал, как можно провести успешные реформы. Больше всего на посту мэра Кличко прославился не управленческими решениями, а оговорками, которые быстро становятся мемами. А вот очередное высказывание Кличко, кстати, многое проясняет.

Также в выпуске: Форрест Ляшко-Гамп. Книжные советы от Порошенко. Актерские способности СБУ и Бабченко.