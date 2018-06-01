Вєсті.UA. Молитви Порошенка. Фройдівська обмовка Кличка
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 01.06 – за організацією першої зустрічі з Трампом Порошенко заплатив щонайменше 400 тисяч доларів. Так стверджує BBC. У Трампа ж Порошенко дізнався, як можна провести успішні реформи. Найбільше на посаді мера Кличко прославився не управлінськими рішеннями, а обмовками, які швидко стають мемами. А от черговий вислів Кличка, до речі, багато чого прояснює.
Також у випуску:
Форрест Ляшко-Гамп.
Книжкові поради від Порошенка.
Акторські здібності СБУ і Бабченка.
Джерело: 24 Канал
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