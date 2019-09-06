Вести.UA: Неуплаченная коммуналка Гончарука. Неудачные попытки Луценко реабилитироваться
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 сентября – вместе с морозами придет большая коммуналка. Как избежать безумных расходов может рассказать новый премьер-министр Алексей Гончарук, по карману которого комуслуги вообще не бьют. Возможно, потому что он их не платит? Юрий Луценко стремится реабилитироваться за прошлые неудачи, мол, я помогаю следствию. Но произвести впечатление не получится.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 6 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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