Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 вересня – разом із морозами прийде велика комуналка. Як уникнути шалених витрат може розказати новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук, по кишені якого компослуги взагалі не б'ють. Можливо, бо він їх не сплачує? Юрій Луценко прагне реабілітуватися за минулі невдачі, мовляв, я допомагаю слідтву. Але справити враження не вийде.
Також у випуску:
До чого готується Гордон.
Смски депутатів "Слуги народу".
Джерело: 24 канал
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