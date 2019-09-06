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      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися

      Вєсті.UA 99 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 вересня – разом із морозами прийде велика комуналка. Як уникнути шалених витрат може розказати новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук, по кишені якого компослуги взагалі не б'ють. Можливо, бо він їх не сплачує? Юрій Луценко прагне реабілітуватися за минулі невдачі, мовляв, я допомагаю слідтву. Але справити враження не вийде.

      Також у випуску:

      До чого готується Гордон.

      Смски депутатів "Слуги народу".

      blog_ava
      Сім’я прем’єра Гончарука має тисячні борги за компослуги
      сьогодні
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олексій Гончарук Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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