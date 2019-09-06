Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 вересня – разом із морозами прийде велика комуналка. Як уникнути шалених витрат може розказати новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук, по кишені якого компослуги взагалі не б'ють. Можливо, бо він їх не сплачує? Юрій Луценко прагне реабілітуватися за минулі невдачі, мовляв, я допомагаю слідтву. Але справити враження не вийде.

Також у випуску: До чого готується Гордон. Смски депутатів "Слуги народу".

Джерело: 24 канал