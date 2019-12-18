Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером

В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 18 декабря – в США заявили, что Юрий Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, встречая российские танки и защищая суверенитет Украины. Слухи о том, что Иван Баканов не долго будет на посту главы Службы безопасности, ходят уже давно. А потому в одном из интервью он уже дал понять, где видит себя в будущем.

Также в выпуске: Глубинный смысл протестов под Верховной Радой.