Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 18 грудня – у США заявили, що Юрій Луценко бився на східному фронті разом з дружиною і синами, зустрічаючи російські танки і захищаючи суверенітет України. Чутки про те, що Іван Баканов не довго буде на посаді голови Служби безпеки, ходять вже давно. А тому в одному з інтерв'ю він вже дав зрозуміти, де бачить себе у майбутньому.

Також у випуску: Глибинний зміст протестів під Верховною Радою.