Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 апреля – команда новоизбранного президента Владимира Зеленского решила порадовать своих избирателей, поэтому призвала снизить цены на газ. Однако Кабмин сделал это еще раньше, без команды шоумена. Пока сам Петр Порошенко обещает своим сторонникам вернуться через год, во Львове ему уже готовят должность.

Также в выпуске: Ирина Фарион тихо плачет: Олег Ляшко стал на защиту украинского языка. Сергей Пашинский вспомнил о гречке.

Источник: 24 канал