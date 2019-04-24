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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка

      Вєсті.UA 620 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 квітня – команда новообраного президента Володимира Зеленського вирішила порадувати своїх виборців, тому закликала знизити ціни на газ. Проте Кабмін зробив це ще раніше, без команди шоумена. Поки сам Петро Порошенко обіцяє своїм прихильникам повернутися через рік, у Львові йому вже готують посаду.

      Також у випуску:

      Ірина Фаріон тихо плаче: Олег Ляшко став на захист української мови.

      Сергій Пашинський згадав про гречку.

      blog_ava
      Як зміниться ціна на газ для українців з 1 травня
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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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