Вести.UA: Новый союзник Дубинского. Истинная причина побега Азарова
В выпуске программы "Вести.UA" за 7 мая – казалось, что в поиске союзников Дубинский уже нащупал дно. Речь идет не о партии, а о той узкой компании в монобольшинстве, которую возглавляет депутат. Однако оказалось, что худшее – впереди. Жизнь у человека в изгнании – точно не легкая. Серьезное конспирологическое обострение возникло у пенсионера-беглеца Азарова.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Де українці черпають інформацію про коронавірус: деталі у цифрах.
Бути держслужбовцем в Україні – справа шляхетна.
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