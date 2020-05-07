Вести.UA: Новый союзник Дубинского. Истинная причина побега Азарова

В выпуске программы "Вести.UA" за 7 мая – казалось, что в поиске союзников Дубинский уже нащупал дно. Речь идет не о партии, а о той узкой компании в монобольшинстве, которую возглавляет депутат. Однако оказалось, что худшее – впереди. Жизнь у человека в изгнании – точно не легкая. Серьезное конспирологическое обострение возникло у пенсионера-беглеца Азарова.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Де українці черпають інформацію про коронавірус: деталі у цифрах. Бути держслужбовцем в Україні – справа шляхетна.