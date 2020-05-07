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      Вести.UA: Новый союзник Дубинского. Истинная причина побега Азарова

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 7 мая – казалось, что в поиске союзников Дубинский уже нащупал дно. Речь идет не о партии, а о той узкой компании в монобольшинстве, которую возглавляет депутат. Однако оказалось, что худшее – впереди. Жизнь у человека в изгнании – точно не легкая. Серьезное конспирологическое обострение возникло у пенсионера-беглеца Азарова.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Де українці черпають інформацію про коронавірус: деталі у цифрах.

      Бути держслужбовцем в Україні – справа шляхетна.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Анатолий Шарий Олександр Дубинский Николай Азаров Новости политики Новости Украины Вести.UA
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