Вєсті.UA: Новий союзник Дубінського. Справжня причина втечі Азарова

У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 травня – здавалося, що у пошуку союзників Дубінський уже намацав дно. Йдеться не про партію, а про ту вузьку компанію в монобільшості, яку очолює депутат. Проте виявилося, що найгірше – попереду. Життя у людини у вигнанні – точно не легке. Серйозне конспірологічне загострення виникло у пенсіонера-втікача Азарова. У нього в голові завелися агенти Пентагону.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Де українці черпають інформацію про коронавірус: деталі у цифрах. Бути держслужбовцем в Україні – справа шляхетна.