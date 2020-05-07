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      Вєсті.UA: Новий союзник Дубінського. Справжня причина втечі Азарова

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 травня – здавалося, що у пошуку союзників Дубінський уже намацав дно. Йдеться не про партію, а про ту вузьку компанію в монобільшості, яку очолює депутат. Проте виявилося, що найгірше – попереду. Життя у людини у вигнанні – точно не легке. Серйозне конспірологічне загострення виникло у пенсіонера-втікача Азарова. У нього в голові завелися агенти Пентагону.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Де українці черпають інформацію про коронавірус: деталі у цифрах.

      Бути держслужбовцем в Україні – справа шляхетна.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Анатолій Шарій Олександр Дубінський Микола Азаров Новини політики Новини України Вєсті.UA
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