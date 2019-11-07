Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 ноября – Зеленский на днях приехал в Харьков, где снова попал в небольшой конфуз. Во время совещания на Харьковском Авиационном заводе несколько раз оговорился и назвал концерн Укроборонпром – концертом. В Roshen подтвердили, что Порошенко переоформляет кондитерской бизнес на сына. Теперь пятый президент будет иметь еще больше времени.

Также в выпуске: Портнов "журналист". Олег Ринатович Ляшко отстаивает "Роттердам+".