Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 ноября – Зеленский на днях приехал в Харьков, где снова попал в небольшой конфуз. Во время совещания на Харьковском Авиационном заводе несколько раз оговорился и назвал концерн Укроборонпром – концертом. В Roshen подтвердили, что Порошенко переоформляет кондитерской бизнес на сына. Теперь пятый президент будет иметь еще больше времени.
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