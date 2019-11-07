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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает

      Вести.UA 220 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 ноября – Зеленский на днях приехал в Харьков, где снова попал в небольшой конфуз. Во время совещания на Харьковском Авиационном заводе несколько раз оговорился и назвал концерн Укроборонпром – концертом. В Roshen подтвердили, что Порошенко переоформляет кондитерской бизнес на сына. Теперь пятый президент будет иметь еще больше времени.

      Также в выпуске:

      Портнов "журналист".

      Олег Ринатович Ляшко отстаивает "Роттердам+".

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Вести.UA
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