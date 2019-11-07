Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 листопада – Зеленський днями завітав до Харкова, де знову потрапив у невеличкий конфуз. Під час наради на Харківському Авіаційному заводі кілька разів обмовився і назвав концерн Укроборонпром – концертом. У Roshen підтвердили, що Порошенко переоформлює кондитерській бізнес на сина. Тепер п'ятий президент матиме ще більше часу.
Також у випуску:
Портнов "журналіст".
Олег Рінатович Ляшко відстоює "Роттердам+".
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