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      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває

      Вєсті.UA 419 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 листопада – Зеленський днями завітав до Харкова, де знову потрапив у невеличкий конфуз. Під час наради на Харківському Авіаційному заводі кілька разів обмовився і назвав концерн Укроборонпром – концертом. У Roshen підтвердили, що Порошенко переоформлює кондитерській бізнес на сина. Тепер п'ятий президент матиме ще більше часу.

      Також у випуску:

      Портнов "журналіст".

      Олег Рінатович Ляшко відстоює "Роттердам+".

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Вєсті.UA
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