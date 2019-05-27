Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 мая – Игорь Мосийчук решил, что он выходит из "Радикальной партии Олега Ляшко". Такой поступок депутата можно было бы объяснить классически причиной – деньгами, однако на одном из шоу он заявил, что инициирует создание общественного движения. Юрий Луценко больше в ГПУ хвалит командира Анатолия Матиоса за лучшее подразделение.

Также в выпуске: В Верховной Раде проблемы с украинским доверием. Стремительное рождение новых партий.

Источник: 24 канал