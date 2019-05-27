Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 травня – Ігор Мосійчук вирішив, що він виходить з "Радикальної партії Олега Ляшка". Такий вчинок депутата можна було б пояснити класично причиною – грошима, проте на одному із шоу він заявив, що ініціює створення громадського руху. Юрій Луценко найбільше у ГПУ хвалить командира Анатолія Матіоса за найкращий підрозділ.
Також у випуску:
У Верховної Ради проблеми з українською довірою.
Стрімке народження нових партій.
Джерело: 24 канал
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