Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 травня – Ігор Мосійчук вирішив, що він виходить з "Радикальної партії Олега Ляшка". Такий вчинок депутата можна було б пояснити класично причиною – грошима, проте на одному із шоу він заявив, що ініціює створення громадського руху. Юрій Луценко найбільше у ГПУ хвалить командира Анатолія Матіоса за найкращий підрозділ.

Також у випуску: У Верховної Ради проблеми з українською довірою. Стрімке народження нових партій.

Джерело: 24 канал