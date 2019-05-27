22:43
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:48, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"

      Вєсті.UA 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 травня – Ігор Мосійчук вирішив, що він виходить з "Радикальної партії Олега Ляшка". Такий вчинок депутата можна було б пояснити класично причиною – грошима, проте на одному із шоу він заявив, що ініціює створення громадського руху. Юрій Луценко найбільше у ГПУ хвалить командира Анатолія Матіоса за найкращий підрозділ.

      Також у випуску:

      У Верховної Ради проблеми з українською довірою.

      Стрімке народження нових партій.

      blog_ava
      На "мосту Кличка" знову тріснуло скло: відео
      сьогодні
      11188
      Теги: Новини України Юрій Луценко Вєсті.UA Ігор Мосійчук Анатолій Матіос
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      сьогодні , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 923
      Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      сьогодні , 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      336
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 20:15 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 1638
      Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      сьогодні , 19:40 Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      Світлана Попова 1477
      Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      сьогодні , 19:01 Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      5155
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук