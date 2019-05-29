Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 мая – на днях Игорь Мосийчук неожиданно покинул "Радикальную партию". Экс-радикал так переживает разрыв с Олегом Ляшко, что перед эфиром выпил водки. Владимир Зеленский назначил секретарем СНБО Александра Данилюка, однако, приступить к выполнению новых обязанностей оказалось не просто.
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Источник: 24 канал
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