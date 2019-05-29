Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 травня – днями Ігор Мосійчук несподівано покинув "Радикальну партію". Екс-радикал так переживає розрив з Олегом Ляшком, що перед ефіром хильнув оковитої. Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Данилюка, однак, приступити до виконання нових обов'язків виявилось не просто.
Також у випуску:
Зірки українського шоу-бізнесу готуються до виборів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі