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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком

      Вєсті.UA 293 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 травня – днями Ігор Мосійчук несподівано покинув "Радикальну партію". Екс-радикал так переживає розрив з Олегом Ляшком, що перед ефіром хильнув оковитої. Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Данилюка, однак, приступити до виконання нових обов'язків виявилось не просто.

      Також у випуску:

      Зірки українського шоу-бізнесу готуються до виборів.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Ігор Мосійчук Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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