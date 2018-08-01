Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
В свежем выпуске "Вести.UA" за 01.08 – Порошенко помог всем украинским политикам, которых часто упрекают в слишком большим количеством недвижимости. Теперь можно объяснять, что это не квартиры или особняки, а склады для подарков. Киевляне будут выбирать нового мэра, Кличко уже заявил о желании покинуть кресло за собой, а для гарантированной победы взялся перенимать у зарубежных авторитетов.
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Источник: 24 канал
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