Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 01.08 – Порошенко допоміг усім українським політикам, яким часто-густо дорікають надто великою кількістю нерухомості. Тепер можна пояснювати, що це не квартири чи маєтки, а склади для подарунків. Кияни обиратимуть нового мера, Кличко уже заявив про бажання залишити крісло за собою, а для гарантованої перемоги взявся переймати у закордонних авторитетів.
Також у випуску:
Депутат, який збіднів у Верховній Раді.
Темна конячка перегонів Ківа.
Джерело: 24 канал
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