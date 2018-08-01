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Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера

70 Читать новость на русском
Вєсті.UA
Вєсті.UA / 24 канал

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 01.08 – Порошенко допоміг усім українським політикам, яким часто-густо дорікають надто великою кількістю нерухомості. Тепер можна пояснювати, що це не квартири чи маєтки, а склади для подарунків. Кияни обиратимуть нового мера, Кличко уже заявив про бажання залишити крісло за собою, а для гарантованої перемоги взявся переймати у закордонних авторитетів.

Також у випуску:

Депутат, який збіднів у Верховній Раді.

Темна конячка перегонів Ківа.

 

Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Віталій Кличко Арнольд Шварценеггер
Джерело: 24 канал
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