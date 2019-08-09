Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 августа – работа президента очень опасна. На днях сайты начали изобиловать заголовками, что Украина едва не потеряла Зеленского... В канализации. "Весна придет – сажать будем" – это один из первых лозунгов нового президента в предвыборной кампании. Наверное топовые политики чувствуют приближение конца и готовятся сесть в тюрьму.

Также в выпуске: Все косяки Луценко. Смотрите видео "Вести.UA" за 9 августа 2019:

Источник: 24 канал