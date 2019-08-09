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      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці

      737 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 серпня – робота президента дуже небезпечна. Днями сайти почали рясніти заголовками, що Україна ледь не втратила Зеленського... У каналізації. "Весна прийде – саджати будемо" - це один з перших лозунгів нового президента у передвиборчій кампанії. Напевно топові політики відчувають наближення кінця і готуються сісти до в'язниці.

      Також у випуску:

      Всі косяки Луценка.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 9 серпня 2019:

       

      blog_ava
      Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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