Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 серпня – робота президента дуже небезпечна. Днями сайти почали рясніти заголовками, що Україна ледь не втратила Зеленського... У каналізації. "Весна прийде – саджати будемо" - це один з перших лозунгів нового президента у передвиборчій кампанії. Напевно топові політики відчувають наближення кінця і готуються сісти до в'язниці.
Також у випуску:
Всі косяки Луценка.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 9 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі