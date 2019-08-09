Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 серпня – робота президента дуже небезпечна. Днями сайти почали рясніти заголовками, що Україна ледь не втратила Зеленського... У каналізації. "Весна прийде – саджати будемо" - це один з перших лозунгів нового президента у передвиборчій кампанії. Напевно топові політики відчувають наближення кінця і готуються сісти до в'язниці.

Також у випуску: Всі косяки Луценка. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 9 серпня 2019: