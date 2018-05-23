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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула

Вести.UA 56 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 23.05 – генпрокурор, решил полететь туда, где не будет Ляшко. Главному радикалу страны аннулировали американскую визу, поэтому выбор был очевидным. Отчаяние и грусть навевают кандидаты в президенты – Савченко, Насиров, Кива. Страна нуждается в политике новых голосов, и не самый мощный голос готов захватить берега политической любви среди избирателей.

Также в выпуске:

Судьба нардепа Олега Ляшко.

В Черновцах придумали как решить вопрос с оккупацией Крыма.

 

Теги: Новости США Аннексия Крыма Новости Черновцов Олег Ляшко Юрий Луценко Вести.UA
Источник: 24 Канал
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