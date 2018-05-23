Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 23.05 – генпрокурор, вирішив полетіти туди, де не буде Ляшка. Головному радикалу країни анулювали американську візу, відтак, вибір був очевидним. Розпач і сум навіюють кандидати в президенти – Савченко, Насіров, Кива. Країна потребує в політиці нових голосів, і чи не найпотужніший голос готовий захопити береги політичної любові серед виборців.

Також у випуску: Доля нардепа Олега Ляшка. У Чернівцях придумали як вирішити питання з окупацією Криму.