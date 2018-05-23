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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула

Вєсті.UA 178 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 23.05 – генпрокурор, вирішив полетіти туди, де не буде Ляшка. Головному радикалу країни анулювали американську візу, відтак, вибір був очевидним. Розпач і сум навіюють кандидати в президенти – Савченко, Насіров, Кива. Країна потребує в політиці нових голосів, і чи не найпотужніший голос готовий захопити береги політичної любові серед виборців.

Також у випуску:

Доля нардепа Олега Ляшка.

У Чернівцях придумали як вирішити питання з окупацією Криму.

Теги: Новини США Вєсті.UA Юрій Луценко Олег Ляшко Новини Чернівців Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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