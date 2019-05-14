Вести.UA: Полякова идет в политику. Порошенко дал советы Зеленскому

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 мая – парламентские выборы приближаются, и новая Верховная Рада может стать эстрадой. Главная кокошница страны Оля Полякова заявила о политических амбициях. В сказках разных народов есть истории о разных дорогах. Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – саблю найдешь. Но Петр Порошенко рассказал своему преемнику, куда идти.

Также в выпуске: Быть или не быть инаугурации – вот в чём вопрос. Скандальные траты Артема Сытника.

Источник: 24 канал