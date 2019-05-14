16:43
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вести.UA: Полякова идет в политику. Порошенко дал советы Зеленскому

      Вести.UA 386 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 мая – парламентские выборы приближаются, и новая Верховная Рада может стать эстрадой. Главная кокошница страны Оля Полякова заявила о политических амбициях. В сказках разных народов есть истории о разных дорогах. Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – саблю найдешь. Но Петр Порошенко рассказал своему преемнику, куда идти.

      Также в выпуске:

      Быть или не быть инаугурации – вот в чём вопрос.

      Скандальные траты Артема Сытника.

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      50573
      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Вести.UA Оля Полякова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 65
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 263
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 382
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      82
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 708
      Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
       4 сентября 2017 , 19:31
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
       1 апреля , 23:12
      Вести.UA. Порошенко – друг собак. Шелковый путь Ляшко
       20 ноября 2017 , 20:13
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
       10 января , 20:04
      Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
       29 марта 2018 , 21:52
      Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
       13 марта 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук