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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вєсті.UA: Полякова йде в політику. Порошенко дав поради Зеленському

      Вєсті.UA 946 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 травня – парламентські вибори наближаються і нова Верховна Рада може стати естрадою. Головна кокошниця країни Оля Полякова заявила про політичні амбіції. В казках різних народів є історії про різні дороги. Праворуч підеш – коня загубиш, ліворуч підеш – шаблю знайдеш. Але Петро Порошенко розказав своєму наступнику, куди йти.

      Також у випуску:

      Бути чи не бути інавгурації – ось у чому питання.

      Скандільні трати Артема Ситника.

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
      11790
      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Вєсті.UA Оля Полякова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
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      Новини за 14 травня
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