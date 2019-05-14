Вєсті.UA: Полякова йде в політику. Порошенко дав поради Зеленському
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 травня – парламентські вибори наближаються і нова Верховна Рада може стати естрадою. Головна кокошниця країни Оля Полякова заявила про політичні амбіції. В казках різних народів є історії про різні дороги. Праворуч підеш – коня загубиш, ліворуч підеш – шаблю знайдеш. Але Петро Порошенко розказав своєму наступнику, куди йти.
Також у випуску:
Бути чи не бути інавгурації – ось у чому питання.
Скандільні трати Артема Ситника.
Джерело: 24 канал
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