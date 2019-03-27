Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27 марта – украинские политики могут стать писателями. Кошулинский замахнется на Стендаля, Порошенко напишет что-то про Панаму и Карибское море, Тимошенко перепишет Кинга, а Зеленский расскажет о своем путешествии в мир политики. В Антарктиде уже выступала Metallica, патриарх Кирилл провел встречу с пингвинами, теперь же туда отвезут копию Томоса.
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Источник: 24 канал
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