Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27 марта – украинские политики могут стать писателями. Кошулинский замахнется на Стендаля, Порошенко напишет что-то про Панаму и Карибское море, Тимошенко перепишет Кинга, а Зеленский расскажет о своем путешествии в мир политики. В Антарктиде уже выступала Metallica, патриарх Кирилл провел встречу с пингвинами, теперь же туда отвезут копию Томоса.

Также в выпуске: Генпрокурор ищет друзей. Регионалов готовят ко Дню украинской письменности и языка.

Источник: 24 канал