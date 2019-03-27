Вєсті.UA: Порошенко і "Острів скарбів". Томос відправляється в Антарктиду
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 27 березня – українські політики можуть стати письменниками. Кошулинський замахнеться на Стендаля, Порошенко напише щось про Панаму та Карибське море, Тимошенко перепише Кінга, а Зеленський розповість про свою подорож у світ політики. У Антарктиді вже виступала Metallica, патріарх Кирил провів зустріч з пінгвінами, тепер ж туди відвезуть копію Томосу.
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Джерело: 24 канал
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