Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 апреля – результаты первого тура выборов заставили команду Порошенко кардинально изменить тактику. Слогана "Армия. Язык. Вера" почти не слышно, зато начал записывать видеообращения и сдавать анализы. Зеленского часто спрашивают, как он будет работать с парламентом, если у него нет сильной фракции? Шоумен молча реагирует потому что свои люди в Раде есть

Также в выпуске: Что общего между Аваковым и пломбиром. Игорь Насалик предложил новый челедж Порошенко и Зеленскому.

Источник: 24 канал