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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"

      Вести.UA 76 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 апреля – результаты первого тура выборов заставили команду Порошенко кардинально изменить тактику. Слогана "Армия. Язык. Вера" почти не слышно, зато начал записывать видеообращения и сдавать анализы. Зеленского часто спрашивают, как он будет работать с парламентом, если у него нет сильной фракции? Шоумен молча реагирует потому что свои люди в Раде есть

      Также в выпуске:

      Что общего между Аваковым и пломбиром.

      Игорь Насалик предложил новый челедж Порошенко и Зеленскому.

      blog_ava
      Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
      сегодня
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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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