Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 апреля – результаты первого тура выборов заставили команду Порошенко кардинально изменить тактику. Слогана "Армия. Язык. Вера" почти не слышно, зато начал записывать видеообращения и сдавать анализы. Зеленского часто спрашивают, как он будет работать с парламентом, если у него нет сильной фракции? Шоумен молча реагирует потому что свои люди в Раде есть
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Источник: 24 канал
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