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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"

      Вєсті.UA 228 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 квітня – результати першого туру виборів змусили команду Порошенка кардинально змінити тактику. Слогану "Армія. Мова. Віра" майже не чути, натомість почав записувати відеозвернення і здавати аналізи. Зеленського часто запитують, як він буде працювати з парламентом, якщо у нього немає сильної фракції? Шоумен мовчки реагує бо своїх людей в Раді достатньо.

      Також у випуску:

      Що спільного між Аваковим і пломбіром.

      Ігор Насалик запропонував новий челедж Порошенку та Зеленському. 

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      Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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