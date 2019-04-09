Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 квітня – результати першого туру виборів змусили команду Порошенка кардинально змінити тактику. Слогану "Армія. Мова. Віра" майже не чути, натомість почав записувати відеозвернення і здавати аналізи. Зеленського часто запитують, як він буде працювати з парламентом, якщо у нього немає сильної фракції? Шоумен мовчки реагує бо своїх людей в Раді достатньо.

Також у випуску: Що спільного між Аваковим і пломбіром. Ігор Насалик запропонував новий челедж Порошенку та Зеленському.

Джерело: 24 канал