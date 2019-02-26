Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 26 февраля – на встрече с молодежью в Переяслав-Хмельницком Петр Порошенко очень весело шутил. Затем пошел дальше – еще и заплясал. Так, скоро он может возглавить "95 Квартал". Александра Вилкула накануне начали сопровождать крепкие ребята, а теперь на горизонте появились еще более крепкие – шахтеры. Вероятно вместе с горняками будет искать свой рейтинг.

Также в выпуске: Олег Ляшко дарит людям щедрые подарки, которые уже были подарены. В политической агитации господина Журавлева всегда есть место драме.