Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26 лютого – на зустрічі з молоддю в Переяслав-Хмельницькому Петро Порошенко дуже весело жартував. Потім гарант пішов далі – ще й затанцював. Так, скоро він може очолити "95 Квартал". Олександра Вілкула напередодні почали супроводжувати міцні хлопці, а тепер на горизонті з'явилися ще міцніші – шахтарі. Певно разом із гірниками шукатиме свій рейтинг.
Також у випуску:
Олег Ляшко дарує людям щедрі подарунки, які вже були подаровані.
В політичній агітації пана Журавльова завжди є місце драмі.
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі