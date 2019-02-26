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      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула

      Вєсті.UA 354 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26 лютого – на зустрічі з молоддю в Переяслав-Хмельницькому Петро Порошенко дуже весело жартував. Потім гарант пішов далі – ще й затанцював. Так, скоро він може очолити "95 Квартал". Олександра Вілкула напередодні почали супроводжувати міцні хлопці, а тепер на горизонті з'явилися ще міцніші – шахтарі. Певно разом із гірниками шукатиме свій рейтинг.

      Також у випуску:

      Олег Ляшко дарує людям щедрі подарунки, які вже були подаровані.

      В політичній агітації пана Журавльова завжди є місце драмі.

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      Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Олександр Вілкул
      Джерело: 24 Канал
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