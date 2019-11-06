Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 ноября – Руслан Рябошапка рассказал, что Андрей Богдан был одним из тех, кого очень любил Петр Порошенко. Даже некоторое время преследовал. Все три сезона сериала "Слуга народа" будут транслировать в Белоруссии.
Также в выпуске:
Зеленский напал на печенье.
Украине не везет в делах о кризисных банках.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии