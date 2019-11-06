Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 листопада – Руслан Рябошапка розповів, що Андрій Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Петро Порошенко. Навіть певний час переслідував. Усі три сезони серіалу "Слуга народу" транслюватимуть у Білорусії.

Також у випуску: Зеленський напав на печиво. Україні не щастить у справах про кризові банки.