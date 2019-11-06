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      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"

      Вєсті.UA 317 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 листопада – Руслан Рябошапка розповів, що Андрій Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Петро Порошенко. Навіть певний час переслідував. Усі три сезони серіалу "Слуга народу" транслюватимуть у Білорусії.

      Також у випуску:

      Зеленський напав на печиво.

      Україні не щастить у справах про кризові банки.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Слуга народу Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Андрій Богдан Олександр Лукашенко
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