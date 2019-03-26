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      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула

      Вести.UA 125 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 марта – Луценко решил бороться с кумовством в украинской власти. Сам кум Порошенко не хотел самостоятельно писать заявление, поэтому решил сделать что-то такое, чтобы его точно уволили. Вилкул неожиданно для себя открыл прописную истину и заявил, что он против того, чтобы Бойко с Медведчуком сделали из Украины "ДНР".

      Также в выпуске:

      Кандидат в президенты Руслан Кошулинский от правых течений сходил налево.

      Никому не избежать причастности к президентской гонке, даже если вы – мертвый террорист.

      blog_ava
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      Теги: Юрий Луценко Александр Вилкул Вести.UA
      Источник: 24 канал
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