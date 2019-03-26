Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 марта – Луценко решил бороться с кумовством в украинской власти. Сам кум Порошенко не хотел самостоятельно писать заявление, поэтому решил сделать что-то такое, чтобы его точно уволили. Вилкул неожиданно для себя открыл прописную истину и заявил, что он против того, чтобы Бойко с Медведчуком сделали из Украины "ДНР".

Также в выпуске: Кандидат в президенты Руслан Кошулинский от правых течений сходил налево. Никому не избежать причастности к президентской гонке, даже если вы – мертвый террорист.

Источник: 24 канал