Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 марта – Луценко решил бороться с кумовством в украинской власти. Сам кум Порошенко не хотел самостоятельно писать заявление, поэтому решил сделать что-то такое, чтобы его точно уволили. Вилкул неожиданно для себя открыл прописную истину и заявил, что он против того, чтобы Бойко с Медведчуком сделали из Украины "ДНР".
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Кандидат в президенты Руслан Кошулинский от правых течений сходил налево.
Никому не избежать причастности к президентской гонке, даже если вы – мертвый террорист.
Источник: 24 канал
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