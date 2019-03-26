Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26 березня – Луценко вирішив боротися з кумівством в українській владі. Сам кум Порошенка не хотів самостійно писати заяву, тому вирішив зробити щось таке, щоб його точно звільнили. Вілкул несподівано для себе відкрив прописну істину і заявив, що він проти того, щоб Бойко з Медведчуком зробили з України "ДНР".

Також у випуску: Кандидат у президенти Руслан Кошулинський від правих течій сходив на ліво. Нікому не уникнути причетності до президентських перегонів, навіть якщо ви – мертвий терорист.

Джерело: 24 канал