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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула

      Вєсті.UA 156 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 26 березня – Луценко вирішив боротися з кумівством в українській владі. Сам кум Порошенка не хотів самостійно писати заяву, тому вирішив зробити щось таке, щоб його точно звільнили. Вілкул несподівано для себе відкрив прописну істину і заявив, що він проти того, щоб Бойко з Медведчуком зробили з України "ДНР".

      Також у випуску:

      Кандидат у президенти Руслан Кошулинський від правих течій сходив на ліво.

      Нікому не уникнути причетності до президентських перегонів, навіть якщо ви – мертвий терорист.

      blog_ava
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      сьогодні
      19607
      Теги: Вєсті.UA Олександр Вілкул Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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