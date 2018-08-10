Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался

В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.08 – не успели в Украине завершить декоммунизацию, как уже задумались кем заменить бывших вождей. Ведь пьедесталы, конечно, могут и так постоять, а вот избирателей, ленинистов-сталинистов следовало бы переманить на свою сторону. Даже достаточно положительные деятели непостижимым образом умудряются вляпываться в сомнительные истории.

Также в выпуске: Кривосудие по-украински. Нардеп Гончаренко готов идти на жертвы ради Украины.