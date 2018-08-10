Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.08 – не успели в Украине завершить декоммунизацию, как уже задумались кем заменить бывших вождей. Ведь пьедесталы, конечно, могут и так постоять, а вот избирателей, ленинистов-сталинистов следовало бы переманить на свою сторону. Даже достаточно положительные деятели непостижимым образом умудряются вляпываться в сомнительные истории.
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Кривосудие по-украински.
Нардеп Гончаренко готов идти на жертвы ради Украины.
Источник: 24 канал
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