Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.08 – не встигли в Україні завершити декомунізацію, як уже задумалися ким замінити колишніх вождів. Адже п'єдестали, звісно, можуть і так постояти, а от виборців, леніністів-сталіністів, варто було б переманити на свій бік. Навіть достатньо позитивні діячі незбагненним чином примудряються вляпуватися в сумнівні історії.

Також у випуску: Кривосуддя по-українськи. Нардеп Гончаренко готовий йти на жертви заради України.