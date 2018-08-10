Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.08 – не встигли в Україні завершити декомунізацію, як уже задумалися ким замінити колишніх вождів. Адже п'єдестали, звісно, можуть і так постояти, а от виборців, леніністів-сталіністів, варто було б переманити на свій бік. Навіть достатньо позитивні діячі незбагненним чином примудряються вляпуватися в сумнівні історії.
Також у випуску:
Кривосуддя по-українськи.
Нардеп Гончаренко готовий йти на жертви заради України.
Джерело: 24 канал
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