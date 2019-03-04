Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 4 марта – аргумент агитации за Петра Порошенко в том, что он – единственный неугодный Кремлю кандидат. Однако за поребриком на него наложили древнее проклятие, то ли заразили вирусом "кремлевской руки". Александр Вилкул убежден в значительных шансах на победу. На его собрании девушки крутили попами, потому может он уверен в победе по выполнению тверка.

Также в выпуске: Дмитрий Медведев обеспокоен легитимностью выборов в Украине.