Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 4 березня – аргумент агітації за Петра Порошенка у тому, що він – єдиний неугодний Кремлю кандидат. Проте за порєбріком на нього наклали давнє прокляття, чи то заразили вірусом "кремлівської руки". Олександр Вілкул переконаний у значних шансах на перемогу. На його зібранні дівчата крутили попами, то може він переконаний у перемозі з виконання тверку.

Також у випуску: Дмитро Медведєв занепокоєний легітимністю виборів в Україні.