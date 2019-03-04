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      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула

      Вєсті.UA 85 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 4 березня – аргумент агітації за Петра Порошенка у тому, що він – єдиний неугодний Кремлю кандидат. Проте за порєбріком на нього наклали давнє прокляття, чи то заразили вірусом "кремлівської руки". Олександр Вілкул переконаний у значних шансах на перемогу. На його зібранні дівчата крутили попами, то може він переконаний у перемозі з виконання тверку.

      Також у випуску:

      Дмитро Медведєв занепокоєний легітимністю виборів в Україні.

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      Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Олександр Вілкул
      Джерело: 24 Канал
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