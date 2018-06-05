Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
В свежем выпуске "Вести.UA" за 05.06 – Юрий Луценко зимой взорвал сеть танцами с собакой, но оказалось это был просто промежуточный этап, потому что впоследствии перейдет к более крупным – лошадям. Судя по декларации Юлии Тимошенко у нее нет жилья, поэтому должна арендовать семейное гнездышко, автомобили тоже на мужа записаны, но есть вещи, на которые женщина скупиться не будет.
Также в выпуске:
Успехи не президентской корпорации.
Новый боевой стиль чиновничества.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобылесегодня, 22:38
-
Реакция друзей на самоубийство известного украинского режиссера Леонида Кантерасегодня, 21:48
-
"Жлобский язык": скандал в отношении русского и украинского взорвался на сессии в Кропивницкомсегодня, 20:35
Комментарии