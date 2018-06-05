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Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко

Вести.UA 36 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 05.06 – Юрий Луценко зимой взорвал сеть танцами с собакой, но оказалось это был просто промежуточный этап, потому что впоследствии перейдет к более крупным – лошадям. Судя по декларации Юлии Тимошенко у нее нет жилья, поэтому должна арендовать семейное гнездышко, автомобили тоже на мужа записаны, но есть вещи, на которые женщина скупиться не будет.

Также в выпуске:

Успехи не президентской корпорации.

Новый боевой стиль чиновничества.

Теги: Юрий Луценко Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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