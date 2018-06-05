Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 05.06 – Юрий Луценко зимой взорвал сеть танцами с собакой, но оказалось это был просто промежуточный этап, потому что впоследствии перейдет к более крупным – лошадям. Судя по декларации Юлии Тимошенко у нее нет жилья, поэтому должна арендовать семейное гнездышко, автомобили тоже на мужа записаны, но есть вещи, на которые женщина скупиться не будет.

Также в выпуске: Успехи не президентской корпорации. Новый боевой стиль чиновничества.