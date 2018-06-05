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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко

Вєсті.UA 81 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 05.06 – Юрій Луценко взимку взірвав мережу танцями з собакою, але виявилося, то був просто проміжний етап, бо згодом перейде до більших – коней. Судячи з декларації Юлії Тимошенко вона немає житла, тож повинна орендувати сімейне гніздечко, автомобілі теж на чоловіка записані, та є речі, на які жінка скупитись не буде.

Також у випуску:

Новий бойовий стиль Леоніда Кучми.

Успіхи "непрезидентської" корпорації Roshen – деталі у цифрах.

Теги: Вєсті.UA Юлія Тимошенко Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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