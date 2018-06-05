Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 05.06 – Юрій Луценко взимку взірвав мережу танцями з собакою, але виявилося, то був просто проміжний етап, бо згодом перейде до більших – коней. Судячи з декларації Юлії Тимошенко вона немає житла, тож повинна орендувати сімейне гніздечко, автомобілі теж на чоловіка записані, та є речі, на які жінка скупитись не буде.

Також у випуску: Новий бойовий стиль Леоніда Кучми. Успіхи "непрезидентської" корпорації Roshen – деталі у цифрах.