Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 05.06 – Юрій Луценко взимку взірвав мережу танцями з собакою, але виявилося, то був просто проміжний етап, бо згодом перейде до більших – коней. Судячи з декларації Юлії Тимошенко вона немає житла, тож повинна орендувати сімейне гніздечко, автомобілі теж на чоловіка записані, та є речі, на які жінка скупитись не буде.
Також у випуску:
Новий бойовий стиль Леоніда Кучми.
Успіхи "непрезидентської" корпорації Roshen – деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
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