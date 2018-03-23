Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23.03 – стоит разобраться кто же организатор теракта против Петра Порошенко. Логично кто первый в списке подозреваемых, но нет - Савченко под стражей. Так это же Саб-Зиро из Mortal Kombat так делал. Украинским чиновникам трудно жаловаться на жизнь, только до того, как ими заинтересуется Фемида. Но в этой ситуации смогут помочь только друзья.

Также в выпуске: Песня про Надежду – новый хит Процишина. Бедный прокурор Сус вышел на свободу.