Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23.03 – варто розібратись хто ж організатор теракту проти Петра Порошенко. Логічно перший у списку підозрюваних, але ж ні – Савченко під вартою. Так це ж Саб-Зіро з Mortal Kombat так робив. Українським високопосадовцям важко скаржитися на життя, тільки до того, як ними зацікавиться Феміда. І у цій ситуації зможуть допомогти лише друзі.
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Джерело: 24 Канал
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