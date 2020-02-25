Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
В выпуске программы "Вести.UA" за 25 февраля – во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына Петра Порошенко. Кроме того, Михаил поднялся к артисту на сцену. В деле о внеконкурсной приватизации Одесского аэропорта, где фигурировал городской голова Геннадий Труханов, истели сроки следствия. Но местная полиция не признается, что закрыла дело.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 25 февраля 2020:
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