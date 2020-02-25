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      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет

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      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 25 февраля – во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына Петра Порошенко. Кроме того, Михаил поднялся к артисту на сцену. В деле о внеконкурсной приватизации Одесского аэропорта, где фигурировал городской голова Геннадий Труханов, истели сроки следствия. Но местная полиция не признается, что закрыла дело.

      Также в выпуске:

      Лопатная концепция Азарова.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 25 февраля 2020:​

       

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      Теги: Новости Украины Геннадий Труханов Петр Порошенко Вести.UA
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