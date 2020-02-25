Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне

У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 лютого – під час виступу відомого російського репера Face в Лондоні помітили сина Петра Порошенка. Окрім цього, Михайло піднявся до артиста на сцену. У справі про позаконкурсну приватизацію Одеського аеропорту, де фігурував міський голова Геннадій Труханов, спливли строки слідства. Але місцева поліція не зізнається, що закрила справу.

Також у випуску: Лопатна концепція Азарова.