Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 лютого – під час виступу відомого російського репера Face в Лондоні помітили сина Петра Порошенка. Окрім цього, Михайло піднявся до артиста на сцену. У справі про позаконкурсну приватизацію Одеського аеропорту, де фігурував міський голова Геннадій Труханов, спливли строки слідства. Але місцева поліція не зізнається, що закрила справу.
Також у випуску:
Лопатна концепція Азарова.
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