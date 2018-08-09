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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня

Вести.UA 26 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 09.08 – детям в США подарки приносит Санта-Клаус, маленьким украинцам – Святой Николай. Так было до сих пор, а теперь у нас появился новый "святой". Жаль, правда, что сюрпризы под подушку он ставит очень избранным деткам. Надежда Савченко, например, от Санта-Порошенко получил геройскую звезду. И вот она – на скамье подсудимых. К тому же, потеряла свое достоинство.

Также в выпуске:

Климкин после стольких встреч с Лавровым просто вынужден посещать святые места.

Тимошенко начала лично вести страницу в соцсетях – и напрочь потеряла связь с реальностью.

Теги: Павел Климкин Юлия Тимошенко Надежда Савченко Петр Порошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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