Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня

В свежем выпуске "Вести.UA" за 09.08 – детям в США подарки приносит Санта-Клаус, маленьким украинцам – Святой Николай. Так было до сих пор, а теперь у нас появился новый "святой". Жаль, правда, что сюрпризы под подушку он ставит очень избранным деткам. Надежда Савченко, например, от Санта-Порошенко получил геройскую звезду. И вот она – на скамье подсудимых. К тому же, потеряла свое достоинство.

Также в выпуске: Климкин после стольких встреч с Лавровым просто вынужден посещать святые места. Тимошенко начала лично вести страницу в соцсетях – и напрочь потеряла связь с реальностью.